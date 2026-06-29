Подразделения 2-го батальона 104-й бригады территориальной обороны ВСУ самовольно оставили занимаемые позиции на южной окраине Бачевска Сумской области.
Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.
По его словам, отступая, военнослужащие попали под заградительный огонь украинских националистов и были вынуждены укрыться в лесных массивах.
«Подразделения 2-го батальона 104 обр ТерО бежали с занимаемых позиций на южных окраинах Бачевска», — сказал он.
Ранее сообщалось, что около 480 тыс. бойцов самовольно покинули ряды ВСУ.