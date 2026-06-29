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Военнослужащие ВСУ бежали с позиций в районе Бачевска

Подразделения 2-го батальона 104-й бригады территориальной обороны ВСУ самовольно оставили занимаемые позиции на южной окраине Бачевска Сумской области.

Подразделения 2-го батальона 104-й бригады территориальной обороны ВСУ самовольно оставили занимаемые позиции на южной окраине Бачевска Сумской области.

Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По его словам, отступая, военнослужащие попали под заградительный огонь украинских националистов и были вынуждены укрыться в лесных массивах.

«Подразделения 2-го батальона 104 обр ТерО бежали с занимаемых позиций на южных окраинах Бачевска», — сказал он.

Ранее сообщалось, что около 480 тыс. бойцов самовольно покинули ряды ВСУ.