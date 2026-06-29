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Си Цзиньпин встретился с Лукашенко в Пекине после его визита в Россию

Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине.

Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине. О встрече сообщило Центральное телевидение Китая.

По информации китайской стороны, переговоры состоялись утром 29 июня в государственной резиденции Дяоюйтай. На момент публикации официального сообщения подробности беседы, а также сведения о подписании каких-либо документов не приводились.

Встреча прошла на фоне продолжающихся контактов между Минском и Пекином. Ранее Александр Лукашенко, поздравляя Си Цзиньпина с днем рождения, заявлял, что рассчитывает на личную встречу и дальнейшее развитие доверительного диалога между двумя странами.

Незадолго до визита белорусского лидера в Пекин в Минске состоялась встреча Александра Лукашенко с заместителем председателя КНР Хань Чжэном. Тогда китайская сторона заявила о готовности развивать всепогодное всестороннее стратегическое партнерство с Белоруссией и расширять практическое сотрудничество.

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