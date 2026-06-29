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Шесть гибридных боевых кораблей поступят на вооружение ВМС Британии

Королевский военно-морской флот Великобритании получит не менее шести боевых кораблей гибридного типа, оснащенных возможностью запуска беспилотных летательных аппаратов. Поставка данных судов вооруженным силам запланирована на начало следующего десятилетия, сообщает газета Financial Times.

Источник: Reuters

«Королевский военно-морской флот закажет по меньшей мере шесть боевых кораблей, которые могут выпускать дроны в воздух и под воду… Это будут первые гибридные военные корабли ВМС, они должны быть поставлены в начале 2030-х годов», — указывается в материале.

Как уточняет издание, официальное объявление о данных планах ожидается на предстоящей неделе. Отмечается, что британские власти сделали выбор в пользу гибридных кораблей, приняв решение отказаться от строительства восьми эсминцев типа 83 и пяти фрегатов типа 32. Данный шаг свидетельствует о смещении приоритетов в сторону более широкого применения беспилотных систем вместо традиционных образцов военной техники.

Ранее, на прошлой неделе, газета Times сообщала, что правительство Великобритании отказалось от программы замены устаревающих кораблей Королевского военно-морского флота, направив средства на финансирование беспилотных систем в рамках плана оборонных инвестиций.