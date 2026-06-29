Шесть гибридных боевых кораблей поступят на вооружение ВМС Британии

«Королевский военно-морской флот закажет по меньшей мере шесть боевых кораблей, которые могут выпускать дроны в воздух и под воду… Это будут первые гибридные военные корабли ВМС, они должны быть поставлены в начале 2030-х годов», — указывается в материале.
Как уточняет издание, официальное объявление о данных планах ожидается на предстоящей неделе. Отмечается, что британские власти сделали выбор в пользу гибридных кораблей, приняв решение отказаться от строительства восьми эсминцев типа 83 и пяти фрегатов типа 32. Данный шаг свидетельствует о смещении приоритетов в сторону более широкого применения беспилотных систем вместо традиционных образцов военной техники.
Ранее, на прошлой неделе, газета Times сообщала, что правительство Великобритании отказалось от программы замены устаревающих кораблей Королевского военно-морского флота, направив средства на финансирование беспилотных систем в рамках плана оборонных инвестиций.