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Командир Зерно: группировка «Север» поразила порядка 10 машин ВСУ под Харьковом

Военный сообщил, что транспорт использовался для ротации боевиков противника.

БЕЛГОРОД, 29 июня. /ТАСС/. Расчеты ударных БПЛА подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» за неделю уничтожили порядка десяти автомобилей для ротации боевиков ВСУ в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил командир взвода беспилотных систем с позывным Зерно.

«Порядка десяти автомобилей используемых для ротации боевиков ВСУ в Харьковской области уничтожено расчетами ударных БПЛА подразделений войск БПС 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Север” за неделю. С помощью специальных БПЛА дежурим на дорогах и путях сообщения. Как только появляется транспорт с боевиками, то уничтожаем его», — рассказал он.

Военный добавил, что уничтожение украинских автомобилей и квадроциклов нарушает доставку боеприпасов, продовольствия и боевиков на позиции в Харьковской области, снижает боеспособность ВСУ.

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