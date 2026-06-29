Командир Зерно: группировка «Север» поразила порядка 10 машин ВСУ под Харьковом

БЕЛГОРОД, 29 июня. /ТАСС/. Расчеты ударных БПЛА подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» за неделю уничтожили порядка десяти автомобилей для ротации боевиков ВСУ в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил командир взвода беспилотных систем с позывным Зерно.
«Порядка десяти автомобилей используемых для ротации боевиков ВСУ в Харьковской области уничтожено расчетами ударных БПЛА подразделений войск БПС 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Север” за неделю. С помощью специальных БПЛА дежурим на дорогах и путях сообщения. Как только появляется транспорт с боевиками, то уничтожаем его», — рассказал он.
Военный добавил, что уничтожение украинских автомобилей и квадроциклов нарушает доставку боеприпасов, продовольствия и боевиков на позиции в Харьковской области, снижает боеспособность ВСУ.