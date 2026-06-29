Потомок Бисмарка: ЕС не может посредничать в решении украинского конфликта

«[Президент РФ Владимир] Путин и [экс-канцлер ФРГ Герхард] Шредер это так хорошо показали, что страны могут хорошо работать друг с другом, экономики работали вместе так хорошо, Германия получала дешевый газ. ЕС захотел все это перекрыть. Это разрушает нашу экономику, мы получаем дорогой СПГ из США», — подчеркнул он.