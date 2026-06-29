МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Евросоюз не может выступать посредником в урегулировании конфликта на Украине. Такое мнение выразил в интервью ТАСС основатель российско-немецкого общественного проекта «Бисмарк-диалог», потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк.
«Европа совершенно не может быть посредником. ЕС выказывает только агрессию», — отметил он. По мнению Бисмарка, «только отдельные страны могут выступить посредниками, и среди них находится Германия, поскольку немцы точно знают, что произошло во Второй мировой войне, они обязаны знать свою историю».
«[Президент РФ Владимир] Путин и [экс-канцлер ФРГ Герхард] Шредер это так хорошо показали, что страны могут хорошо работать друг с другом, экономики работали вместе так хорошо, Германия получала дешевый газ. ЕС захотел все это перекрыть. Это разрушает нашу экономику, мы получаем дорогой СПГ из США», — подчеркнул он.
Полный текст интервью будет опубликован в 9:45 мск.