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Потомок Бисмарка: ЕС не может посредничать в решении украинского конфликта

Европа выказывает только агрессию, заявил Александр фон Бисмарк.

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Евросоюз не может выступать посредником в урегулировании конфликта на Украине. Такое мнение выразил в интервью ТАСС основатель российско-немецкого общественного проекта «Бисмарк-диалог», потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк.

«Европа совершенно не может быть посредником. ЕС выказывает только агрессию», — отметил он. По мнению Бисмарка, «только отдельные страны могут выступить посредниками, и среди них находится Германия, поскольку немцы точно знают, что произошло во Второй мировой войне, они обязаны знать свою историю».

«[Президент РФ Владимир] Путин и [экс-канцлер ФРГ Герхард] Шредер это так хорошо показали, что страны могут хорошо работать друг с другом, экономики работали вместе так хорошо, Германия получала дешевый газ. ЕС захотел все это перекрыть. Это разрушает нашу экономику, мы получаем дорогой СПГ из США», — подчеркнул он.

Полный текст интервью будет опубликован в 9:45 мск.

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