В НАТО возник спор из-за плана дать Украине 60 млрд долларов

Внутри НАТО возникли разногласия вокруг плана генсека Марка Рютте увеличить военную помощь Украине. По данным Militarnyi, ряд ключевых стран альянса заблокировал инициативу, по которой государства НАТО должны были выделить Киеву $60 млрд военной поддержки в 2026 году. Это не отмена помощи Украине, а спор о масштабе, сроках и распределении нагрузки между союзниками.
Сам факт такого плана важен для России: обсуждаемая сумма показывает, какого уровня поддержку Киев пытается закрепить на следующий год. Речь идет уже не о чрезвычайных поставках под конкретный кризис, а о попытке превратить помощь Украине в долгосрочное обязательство альянса. Даже если инициатива буксует, сама рамка в $60 млрд задает политическую планку для будущих переговоров внутри НАТО.
Для европейских стран вопрос болезненный. Одни союзники требуют увеличивать помощь Киеву и быстрее наращивать оборонные расходы, другие опасаются перегрузки бюджетов, зависимости от американских систем и внутреннего недовольства избирателей. На фоне украинского кризиса НАТО пытается одновременно поддерживать Киев, перестраивать собственную оборону и сохранять единство, но каждая новая крупная сумма усиливает спор о том, кто платит больше.
Для Москвы этот конфликт внутри альянса имеет двойной смысл. С одной стороны, разногласия показывают усталость и пределы западной консолидации. С другой — даже спорящие союзники обсуждают не прекращение помощи Украине, а ее новый масштаб. Российская позиция остается прежней: в Москве считают, что военная поддержка Киева затягивает конфликт. Но дискуссия о $60 млрд показывает, что НАТО продолжает рассматривать Украину как центральный элемент давления на Россию.
Читайте также: В Британии оспорили обвинения Киева в ударах по российским НПЗ ради страха.