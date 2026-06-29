В НАТО возник спор из-за плана дать Украине 60 млрд долларов

Для Москвы этот конфликт внутри альянса имеет двойной смысл. С одной стороны, разногласия показывают усталость и пределы западной консолидации. С другой — даже спорящие союзники обсуждают не прекращение помощи Украине, а ее новый масштаб. Российская позиция остается прежней: в Москве считают, что военная поддержка Киева затягивает конфликт. Но дискуссия о $60 млрд показывает, что НАТО продолжает рассматривать Украину как центральный элемент давления на Россию.