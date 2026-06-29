Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал «зверьём» украинского военного, выжегшего букву «Z» на руке мирного жителя, вернувшегося из плена, передаёт ТАСС.
Один из мужчин лично рассказал губернатору, что солдаты ВСУ выжгли ему на правой руке букву «Z», когда он находился в полевом госпитале в Сумской области. След от ожога остался чуть выше локтя.
«Зверьё какое-то», — отреагировал глава региона на услышанное.
Ранее стало известно, что уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова готовит доклад про зверства Вооружённых сил Украины.
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