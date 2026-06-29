Медицину большой войны в Эстонии отработали на учениях НАТО

НАТО сообщило о завершении в Эстонии крупнейших многонациональных учений по медицинскому обеспечению войск. По данным альянса, тренировки проходили с 8 по 20 июня с участием представителей 38 государств — членов НАТО и стран-партнеров. В официальном сообщении отмечается, что военные медики отрабатывали действия по обеспечению войск в условиях крупномасштабных боевых операций.