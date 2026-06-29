Выстрел за горизонт: Российский истребитель сбил украинский самолёт с рекордной дальности

Всё случилось 27 июня — МиГ-29 ВВС Украины разбился в Полтавской области. В тот же день российские беспилотники уничтожили ещё два МиГ-29 на земле. По данным аналитиков, Су-35 действовал в подконтрольном России воздушном пространстве — такая тактика позволяет истребителям избегать зоны поражения украинских средств ПВО.