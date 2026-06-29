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Выстрел за горизонт: Российский истребитель сбил украинский самолёт с рекордной дальности

Российский истребитель Су-35 поразил украинский МиГ-29 ракетой «воздух-воздух» Р-37М с расстояния около 190 километров. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM). По оценке издания, это может быть самое дальнее боевое поражение, зафиксированное в воздухе.

Источник: Life.ru

Всё случилось 27 июня — МиГ-29 ВВС Украины разбился в Полтавской области. В тот же день российские беспилотники уничтожили ещё два МиГ-29 на земле. По данным аналитиков, Су-35 действовал в подконтрольном России воздушном пространстве — такая тактика позволяет истребителям избегать зоны поражения украинских средств ПВО.

Ракета Р-37М разрабатывалась для перехватчика МиГ-31БМ, однако в начале 2020-х годов её адаптировали для Су-35. Снаряд способен развивать скорость около 6 Махов. Максимальная дальность Р-37М — до 400 км при запуске с МиГ-31БМ и до 350 км с Су-35С.