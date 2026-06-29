Выстрел за горизонт: Российский истребитель сбил украинский самолёт с рекордной дальности

Всё случилось 27 июня — МиГ-29 ВВС Украины разбился в Полтавской области. В тот же день российские беспилотники уничтожили ещё два МиГ-29 на земле. По данным аналитиков, Су-35 действовал в подконтрольном России воздушном пространстве — такая тактика позволяет истребителям избегать зоны поражения украинских средств ПВО.
Ракета Р-37М разрабатывалась для перехватчика МиГ-31БМ, однако в начале 2020-х годов её адаптировали для Су-35. Снаряд способен развивать скорость около 6 Махов. Максимальная дальность Р-37М — до 400 км при запуске с МиГ-31БМ и до 350 км с Су-35С.