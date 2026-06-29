Лукашенко встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Визит в Китай стал первым в маршруте господина Лукашенко по странам Восточной и Юго-Восточной Азии, добавляет белорусское агентство. По информации Telegram-канала «Пул Первого», белорусский президент посетит три страны, где проведет переговоры на высшем уровне и обсудит «масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах». О каких именно странах идет речь, не уточняется.