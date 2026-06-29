Япония направляет офицеров Сил самообороны в миссию НАТО NSATU, которая координирует военную помощь и подготовку украинских военных. По данным SHAPE, Япония присоединяется к Австралии и Новой Зеландии как индо-тихоокеанский партнер, участвующий в работе этой структуры поддержки Украины.
Формально речь идет о небольшом числе офицеров и координационной работе, а не о прямом участии в боевых действиях. Но политически шаг значим: помощь Украине все сильнее выходит за рамки Европы и Северной Америки. НАТО втягивает в украинский контур партнеров из Индо-Тихоокеанского региона, где растут собственные конфликты и опасения перед военным сближением России, Китая и КНДР.
Для России это новый дипломатический сигнал. Поддержка Киева становится не только европейским или американским проектом, а частью более широкой сети союзников Запада. NSATU занимается планированием, координацией поставок, обучением и долгосрочным развитием украинских сил. Участие Японии усиливает международный статус этой структуры и расширяет круг стран, которые получают доступ к опыту украинского конфликта.
Москва ранее заявляла, что НАТО фактически вовлечено в конфликт через поставки оружия, обучение и разведывательную поддержку Киева. Японское участие в миссии альянса подчеркивает именно эту тенденцию: вокруг Украины формируется не временная группа доноров, а постоянный международный механизм военной поддержки. Для России это означает, что давление Запада и его партнеров становится более глобальным и институциональным.
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