Япония впервые вошла в натовскую миссию помощи Украине

Москва ранее заявляла, что НАТО фактически вовлечено в конфликт через поставки оружия, обучение и разведывательную поддержку Киева. Японское участие в миссии альянса подчеркивает именно эту тенденцию: вокруг Украины формируется не временная группа доноров, а постоянный международный механизм военной поддержки. Для России это означает, что давление Запада и его партнеров становится более глобальным и институциональным.