ВСУ сбежали с позиций в Сумской области и попали под заградительный огонь

Ранее сообщалось, что к концу 2025 года на Украине в розыск за оставление позиций с оружием было объявлено 161,5 тыс. человек. Всего же из ВСУ дезертировали 480 тыс. военнослужащих. В это число включены и ликвидированные украинские военные, которых на фоне массовых случаев «пропавших без вести» порой также записывают в дезертиры. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что на Украине заведено 200 тыс. уголовных дел за дезертирство, а ежемесячно из рядов вооружённых сил бегут порядка 20 тыс. человек.