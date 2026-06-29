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Брюссель не воин, а интриган: Раскрыта подлая стратегия Запада у российских границ

Западные страны продолжат тайно создавать угрозы безопасности России в Калининградской области и Белоруссии. Об этом пишет политический обозреватель Хоакин Флорес в статье для портала Strategic Culture. По его оценке, провокации у границ РФ будут продолжаться.

Источник: Life.ru

Флорес утверждает, что западные планировщики вновь прибегнут к созданию острых угроз российским регионам. Цель таких действий — спровоцировать обязательный оборонительный ответ со стороны Москвы. Автор отмечает, что, несмотря на воинственную риторику и милитаризацию, Евросоюз не готов к полноценным боевым действиям против России. Поэтому единственным доступным инструментом для ЕС остаются постоянные провокации у границ. Флорес также связывает дальнейшее продвижение российских войск с позицией Киева. По его мнению, агрессивная риторика украинского руководства даёт Москве этические основания для продолжения наступления.

«Западные планировщики снова будут тайно создавать острые угрозы безопасности России, скорее всего, Калининграду, и Белоруссии, чтобы спровоцировать обязательный оборонительный ответ», — говорится в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин констатировал сохранение западного курса на стратегическое ослабление России. Глава государства указал на расхождение между заявлениями о готовности к миру и реальными действиями Запада. По его словам, тезис о необходимости поражения России официально никто не пересматривал, а отдельные смягчающие высказывания остаются лишь риторикой. Он также поставил под сомнение искренность призывов к прекращению огня и переговорному процессу.

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