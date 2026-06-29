Брюссель не воин, а интриган: Раскрыта подлая стратегия Запада у российских границ

Ранее президент России Владимир Путин констатировал сохранение западного курса на стратегическое ослабление России. Глава государства указал на расхождение между заявлениями о готовности к миру и реальными действиями Запада. По его словам, тезис о необходимости поражения России официально никто не пересматривал, а отдельные смягчающие высказывания остаются лишь риторикой. Он также поставил под сомнение искренность призывов к прекращению огня и переговорному процессу.