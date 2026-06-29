Французы подсознательно боятся перевооружения Германии, несмотря на то, что элиты этой страны поддерживают планы ФРГ создать самую сильную армию Европы к 2039 году. Об этом рассказала преподаватель Католического университета Вандеи во Франции Рафаэль Оклер.
«Думаю, что есть такой фон во французском подсознании … Но, к сожалению, наши элиты решили наоборот подпитывать этот огонь и сами заявить о перевооружении», — сказала она ИС «Вести», отвечая на соответствующий вопрос.
Оклер назвала ситуацию «экономическим компромиссом политических элит», призванным «дать удовлетворение экономическим элитам» и призвала искать дипломатические пути выхода и вести диалог с Россией.
Ранее канцлер ФРГ Мерц заявил, что к 2029 году страна достигнет уровня расходов на оборону в 3,5% ВВП, что значительно выше стандартов НАТО.
Тем временем быстрая милитаризация Германии пугает ее соседей по Евросоюзу. Причина в том, что соседи Германии опасаются повторения событий Второй мировой.