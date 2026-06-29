Запад продолжит тайно создавать угрозы безопасности России в Калининградской области и Белоруссии, чтобы спровоцировать оборонительный ответ, пишет политический обозреватель Хоакин Флорес.
Об этом говорится в публикации Strategic Culture.
По мнению автора, Запад намерен действовать скрытно, избегая открытого столкновения, поскольку Евросоюз не способен выдержать активные боевые действия против Москвы. Единственным выходом для него остаются постоянные провокации у российских границ.
Флорес считает, что при сохранении текущей траектории цели России едва ли удастся достичь где-либо, кроме поля боя.
«Благодаря странной воинственности (главы киевского режима Владимира. — RT) Зеленского у России есть все необходимое с этической точки зрения для дальнейшего продвижения», — резюмировал он.
Ранее сербская газета «Политика» сообщила, что НАТО через Калининградскую область хочет спровоцировать Россию на военный ответ.