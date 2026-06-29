Путин утвердил Ивана Грибова на должность прокурора Башкирии

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Так, на должность прокурора Башкирии назначен Иван Грибов. Срок его полномочий составит пять лет.
Он родился 22 июня 1975 года в деревне Краснояр Моркинского района Марийской АССР. В 1997 году Иван Грибов окончил Саратовскую государственную академию права. В 2006 году ему присудили ученую степень кандидата юридических наук.
В органах прокуратуры Грибов служит с 6 августа 1997 года. Он замещал должности следователя, старшего следователя прокуратуры Первомайского района Пензы Пензенской области, старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления прокуратуры Пензенской области, заместителя прокурора Мокшанского района Пензенской области, прокурора Башмаковского района Пензенской области, прокурора Пензенского района Пензенской области, заместителя прокурора Пензенской области, первого заместителя прокурора Удмуртской Республики, прокурора Псковской области.
17 апреля 2023 года Иван Грибов был назначен на должность прокурора Владимирской области на пятилетний срок.
За добросовестную службу награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу», а также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.