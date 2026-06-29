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Нетаньяху пожалуется США на угрозы Эрдогана уничтожить Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен обсудить с Вашингтоном высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые в Иерусалиме расценивают как серьёзную угрозу существованию еврейского государства. Об этом пишет The Times of Israel.

Источник: Life.ru

«Не проходит и дня, чтобы Эрдоган не призывал к уничтожению Государства Израиль. Мы относимся к этим словам очень серьёзно, потому что если мы и извлекли какой-то урок из истории нашего народа, так это то, что когда кто-то заявляет о намерении уничтожить тебя, к этому нужно относиться серьёзно», — цитирует издание слова политика.

Нетаньяху добавил, что Тель-Авив намерен обратить внимание Вашингтона на слова турецкого лидера.

В Анкаре в последнее время усилилась жёсткая риторика в отношении Израиля. Так, недавно министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи также выступил с призывом к «освобождению» Иерусалима.

Ранее Эрдоган обвинил Израиль в дестабилизации Ближнего Востока и заявил, что действия властей страны в Сирии и Ливане стали фактором риска для национальной безопасности Турции. В офисе Нетаньяху в ответ назвали Эрдогана «антисемитским диктатором».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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