Нетаньяху пожалуется США на угрозы Эрдогана уничтожить Израиль

«Не проходит и дня, чтобы Эрдоган не призывал к уничтожению Государства Израиль. Мы относимся к этим словам очень серьёзно, потому что если мы и извлекли какой-то урок из истории нашего народа, так это то, что когда кто-то заявляет о намерении уничтожить тебя, к этому нужно относиться серьёзно», — цитирует издание слова политика.