Нетаньяху пожалуется США на угрозы Эрдогана уничтожить Израиль

«Не проходит и дня, чтобы Эрдоган не призывал к уничтожению Государства Израиль. Мы относимся к этим словам очень серьёзно, потому что если мы и извлекли какой-то урок из истории нашего народа, так это то, что когда кто-то заявляет о намерении уничтожить тебя, к этому нужно относиться серьёзно», — цитирует издание слова политика.
Нетаньяху добавил, что Тель-Авив намерен обратить внимание Вашингтона на слова турецкого лидера.
В Анкаре в последнее время усилилась жёсткая риторика в отношении Израиля. Так, недавно министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи также выступил с призывом к «освобождению» Иерусалима.
Ранее Эрдоган обвинил Израиль в дестабилизации Ближнего Востока и заявил, что действия властей страны в Сирии и Ливане стали фактором риска для национальной безопасности Турции. В офисе Нетаньяху в ответ назвали Эрдогана «антисемитским диктатором».
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