Экс-премьер Бангладеш Шейх Хасина намерена вернуться в страну до конца года

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июня. /ТАСС/. Бывшая премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина объявила о намерении вернуться в страну в текущем году. «Хочу заявить со всей определенностью: преодолев любые препятствия и заговоры, в этом году я вернусь на родину», — сказала она в интервью индийскому телеканалу NDTV, подчеркнув, что не боится вынесенного ей в республике смертного приговора.