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В Госдуме рассмотрят проект о маркировке всего ИИ-контента

В Государственную Думу был представлен законопроект, предусматривающий обязательную пометку информации, сгенерированной нейросетями.

В Государственную Думу был представлен законопроект, предусматривающий обязательную пометку информации, сгенерированной нейросетями. Владельцев социальных платформ могут обязать предоставить пользователям возможность ставить специальное уведомление на подобные публикации.

Это касается изображений, видео, текстов и других материалов, которые были созданы при участии искусственного интеллекта. Конкретный вид этой отметки, место её расположения и способ отображения предполагается установить в рамках отдельного соглашения между разработчиками ИИ-моделей и интернет-площадками, где размещается такой контент.

Япония впервые вошла в натовскую миссию помощи Украине.