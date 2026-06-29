В Госдуме рассмотрят проект о маркировке всего ИИ-контента

Это касается изображений, видео, текстов и других материалов, которые были созданы при участии искусственного интеллекта. Конкретный вид этой отметки, место её расположения и способ отображения предполагается установить в рамках отдельного соглашения между разработчиками ИИ-моделей и интернет-площадками, где размещается такой контент.