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«Нельзя допустить»: в Раде испугались слов о ядерной войне с Россией

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Украина должна добиться мира, избежав ядерной эскалации с Россией, заявил глава комитета по вопросам финансов Верховной рады Даниил Гетманцев в соцсети Facebook*.

Источник: Reuters

«Считаю, что наша общая задача — не только не допустить ядерной войны, но и как можно скорее прийти в мир. Ядерную катастрофу допустить нельзя!» — написал он.

Депутат назвал спекуляции на тему ядерной войны верхом цинизма и безответственности, которые недопустимы для страны, до сих пор переживающей последствия аварии на Чернобыльской АЭС.

«Эти “темные пророчества”, без всяких сомнений, провозглашают в эфир люди, видимо, считающие себя патриотами, украинцами, возможно, даже гуманистами», — отметил политик.

В прошлую субботу супруга экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая заявила, что применение ядерного оружия против Украины будет означать, что «Киев уже почти победил».

Светлана Павелецкая уже попадала в неловкие ситуации. Так, в декабре прошлого года РИА Новости выяснило, что она использовала тему военных действий для продвижения своего секс-шопа в Киеве. В январе она предложила украинцам греться секс-игрушками в условиях отключения отопления и электроснабжения.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.