Латвия и Украина построят совместный завод по выпуску дронов у границ РФ

Как сообщил Кулбергс, на начальном этапе он обосновал возведение завода на приграничной территории проблемами занятости населения и необходимостью повышения экономической активности в регионе. Впоследствии глава правительства подчеркнул, что размещение такого предприятия у границы с Россией и Белоруссией позволит оперативно поднимать в воздух дроны-перехватчики при возникновении угроз.