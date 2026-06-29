Латвия и Украина построят совместный завод по выпуску дронов у границ РФ

Как сообщил Кулбергс, на начальном этапе он обосновал возведение завода на приграничной территории проблемами занятости населения и необходимостью повышения экономической активности в регионе. Впоследствии глава правительства подчеркнул, что размещение такого предприятия у границы с Россией и Белоруссией позволит оперативно поднимать в воздух дроны-перехватчики при возникновении угроз.
20 мая постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что киевские власти планируют осуществлять запуски беспилотников с территории стран Балтии.
«По имеющимся у российских спецслужб новым данным, Киев не намерен ограничиваться использованием воздушных коридоров, предоставленных государствами Прибалтики. Дроны планируют запустить также с территории этих стран», — отметил дипломат.