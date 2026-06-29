Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Латвия и Украина построят совместный завод по выпуску дронов у границ РФ

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил о строительстве совместного с Украиной предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов. Его слова приводит портал LSM.

Источник: Reuters

Как сообщил Кулбергс, на начальном этапе он обосновал возведение завода на приграничной территории проблемами занятости населения и необходимостью повышения экономической активности в регионе. Впоследствии глава правительства подчеркнул, что размещение такого предприятия у границы с Россией и Белоруссией позволит оперативно поднимать в воздух дроны-перехватчики при возникновении угроз.

20 мая постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что киевские власти планируют осуществлять запуски беспилотников с территории стран Балтии.

«По имеющимся у российских спецслужб новым данным, Киев не намерен ограничиваться использованием воздушных коридоров, предоставленных государствами Прибалтики. Дроны планируют запустить также с территории этих стран», — отметил дипломат.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше