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Си Цзиньпин провёл официальную встречу с Александром Лукашенко в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине, передаёт Центральное телевидение Китая.

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине, передаёт Центральное телевидение Китая.

Как следует из публикации, встреча лидеров двух государств была организована в первой половине дня.

Журналисты пояснили, что переговоры на высшем уровне прошли на территории правительственного комплекса в Пекине. По их словам, в качестве площадки для диалога стороны выбрали государственную резиденцию Дяоюйтай.

Ранее Лукашенко заявил, что на недавней встрече с представителями Владимира Зеленского в Минске предупредил их: если Киев попытается втянуть Белоруссию в конфликт, это мгновенно изменит «качество войны».

Лукашенко отметил, что Белоруссии не нужно втягиваться в украинский конфликт.

Также он сказал, что Белоруссия в любой ситуации будет рядом с Россией.

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