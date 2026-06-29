К концу 2025 года на Украине объявлены в розыск за самовольное оставление позиций 161,5 тысячи человек, а общее число покинувших ВСУ оценивается в 480 тысяч. Причем в эту статистику попадают и те, кто пропал без вести, однако, по свидетельствам других украинских боевиков, они покинули свои позиции.