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РИА Новости: ВСУ сбежали с позиций в Сумской области

По сбежавшим ВСУшникам открыли огонь свои же.

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащие 104-й бригады теробороны Украины покинули позиции в Сумской области. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.

«Бежали с занимаемых позиций на южных окраинах Бачевска, попали под заградительный огонь украинских националистов и укрылись в лесных массивах», — говорится в источнике.

К концу 2025 года на Украине объявлены в розыск за самовольное оставление позиций 161,5 тысячи человек, а общее число покинувших ВСУ оценивается в 480 тысяч. Причем в эту статистику попадают и те, кто пропал без вести, однако, по свидетельствам других украинских боевиков, они покинули свои позиции.

Ранее KP.RU сообщил, что рост дезертирства в рядах ВСУ растет с каждым днем. ВСУшники не хотят сражаться, они оставляют свои позиции и сбегают во время учебы в тренировочных центрах.