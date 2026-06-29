Семь кандидатов вошли в список на выборы в Госдуму от Волгоградской области

Волгоградская область получила список кандидатов на выборы в Госдуму РФ. 28 июня 2026 года на Съезде партии «Единая Россия» огласили состав территориальной группы. Ее возглавил секретарь регионального отделения партии Андрей Бочаров.
В список вошли Андрей Бочаров, председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев, глава Волгограда Владимир Марченко, председатель общественной палаты и директор МАУ «Информационное агентство Волгограда» Евгений Князев, зампредседателя Волгоградской облдумы Зина Мержоева, директор филиала Центра «ВОИН» в Волгоградской области Игорь Воробьев и руководитель ЦУР Волгоградской области Олег Егорушин.
Для включения в бюллетень по одномандатным округам выдвинули трех кандидатов. По Волгоградскому округу № 85 — Николая Николаева, по Михайловскому округу № 86 — Андрея Гимбатова, по Волжскому округу № 87 — Виталия Лихачева.
Итоги предварительного партийного голосования ранее подвели на 42-й конференции. На первом этапе XXIII Съезда партии в Москве также обсуждают Манифест и предложения в Народную программу, с которой партия планирует идти на выборы.
Ранее сообщалось, что губернатор Бочаров принимает участие в XXIII съезде партии «Единая Россия».