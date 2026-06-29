Bloomberg: шпионы Китая и контрабандисты побудили Японию укрепить безопасность

Комиссию создают на основе недавних поправок к Закону об иностранной валюте и внешней торговле. По новому законодательству правила предварительной проверки стали строже и начали касаться тех случаев, когда компаниями владеют через посредников. Кроме того, у властей появилось больше прав контролировать сделки с инвесторами с высокой степенью риска — например, с иностранными правительствами или госкомпаниями. Причем проверять их будут даже при покупке бизнеса в сферах, которые раньше не считались секретными или важными для безопасности.