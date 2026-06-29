В Красноярском крае подготовят общественных наблюдателей к выборам

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае будет проведено обучение кандидатов в общественные наблюдатели на выборах. Проект по организации общественного наблюдения на выборах реализуется с 2018 года.
Организаторами выступают Общественная палата Российской Федерации совместно с Советом при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека и Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг».
В Красноярском крае оператором проекта является Общественная палата Красноярского края.
Более подробно о процессе обучения рассказала председатель Общественной палаты Красноярского края Светлана Зылевич: «Общественным наблюдателем может стать любой гражданин, обладающий активным избирательным правом на соответствующих выборах, который решил узнать, каким образом проходит избирательный процесс, нет ли нарушений в ходе голосования. Присутствие общественных наблюдателей очень важно для законности и легитимности избирательного процесса».
Общественные наблюдатели не аффилированы ни с политическими партиями, ни с кандидатами. Это обеспечивает их полную независимость и беспристрастность при выполнении своих функций. Они действуют исключительно в интересах общества, руководствуясь законодательством и профессиональными этическими нормами, также пояснила Светлана Зылевич.
В дни голосования общественные наблюдатели будут находиться на избирательных участках края. Их основная задача — выявление нарушений и оперативное реагирование на нестандартные ситуации. Кроме того, они будут активно работать в социальных сетях, информируя граждан о ходе голосования, предоставляя объективную информацию и противодействуя распространению фейков.
За время реализации проекта в Красноярском крае удалось сформировать устойчивый и профессиональный корпус наблюдателей, более 80% из которых принимают участие в общественном контроле за выборами на регулярной основе. Однако перед каждыми выборами они проходят обучение и актуализируют свои знания.
Набор кандидатов в общественные наблюдатели на предстоящие выборы осуществляет Общественная палата Красноярского края. Подробная информация размещена на ее сайте.
Напомним, 18,19,20 сентября 2026 года жителям Красноярского края предстоит избрать депутатов Государственной Думы Российской Федерации, Законодательного Собрания Красноярского края. Также в ряде муниципальных образований края пройдут выборы депутатов представительных органов.