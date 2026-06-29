В Красноярском крае подготовят общественных наблюдателей к выборам

За время реализации проекта в Красноярском крае удалось сформировать устойчивый и профессиональный корпус наблюдателей, более 80% из которых принимают участие в общественном контроле за выборами на регулярной основе. Однако перед каждыми выборами они проходят обучение и актуализируют свои знания.