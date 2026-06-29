Власти Китая пересматривают правила экспорта и импорта золота

По данным ГТУ КНР, в мае импорт золота достиг двухлетнего максимума на росте спроса на физические слитки, — в страну было ввезено около 163 т. В январе—мае объем импорта составил 692 т, что почти в 1,8 раза больше, чем в прошлом году.