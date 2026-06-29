Taipei Times: Тайвань к концу года достроит единую сеть ПВО с ИИ

В NCSIST заявили, что «Цянгун» уже успешно прошел эксплуатационные испытания и готов к боевому дежурству. Однако контролируемый оппозицией парламент в ходе чтений урезал спецбюджет проекта на 36,1 млрд тайваньских долларов (около $1,13 млрд). Департамент стратегического планирования Минобороны Тайваня подчеркнул, что военные будут добиваться восстановления финансирования через дополнительный бюджет, чтобы не сорвать график развертывания сети.