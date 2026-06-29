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Минниханов во главе, Лапин и Зарипова в списке: кто поведет «Единую Россию» на выборы в Татарстане

В Москве на съезде «Единой России» определили, кто из однопартийцев и сторонников поборется за места в Госдуме РФ на предстоящих выборах. Татарстанский список возглавил Рустам Минниханов. Сколько мест в парламенте может потерять Татарстан и насколько сильную команду республика отправит на Охотный ряд в сентябре — в репортаже «Татар-информа».

Источник: ИА Татар-информ

«Обязательно отметьте, что татарстанская команда — самая организованная».

Первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» прошел накануне в московском дворце спорта «Мегаспорт». Здесь собрались представители партии из всех регионов нашей страны.

Событие привлекло и большое количество СМИ, о чем говорили огромные очереди на входном досмотре для медиа. Проход через него стоил всем журналистам нескольких пропущенных пресс-подходов.

После преодоления этого кордона выяснилось, что и в коридорах спорткомплекса передвижение затруднено из-за наплыва людей. Впрочем, делегацию Татарстана долго искать не пришлось: большая часть действующих депутатов Государственной Думы РФ от РТ собралась в ожидании начала съезда за одним столом.

«Отметьте обязательно, что татарстанская команда — самая организованная», — сказала с улыбкой депутат Альфия Когогина, когда к этому столу подошли журналисты из республики.

Владимир Путин: «Долг “Единой России” — сделать все для победы».

Фото: kremlin.ru.

Путин: «Долг “Единой России” — сделать все для победы».

Однако пленарное заседание оказалось доступно журналистам из регионов только по трансляции из пресс-центра, попасть в который тоже оказалось непросто: в лифтах не работала именно заветная цифра четвертого этажа, где и было организовано пространство для СМИ, а пеший путь периодически перекрывали безопасники.

Тем временем с наставлениями «единороссам» в преддверии выборов выступил Президент России Владимир Путин. Он уделил большое внимание попыткам «западных партнеров» внести раздрай в российское общество, подчеркнул беспринципность киевского режима и отметил успехи российской армии на фронте.

«Сегодня весь российский народ поддерживает наших героев на передовой, верит в нашу армию и флот. И долг “Единой России” — сделать все для победы. У партии прямая связь с боевыми подразделениями вооруженных сил, оборонными заводами и массовым волонтерским движением», — заявил Путин.

По его словам, партия активно помогает жителям Донбасса и Новороссии, Крыма и других приграничных регионов, поддерживает участников СВО и их семьи.

Фото: kremlin.ru.

Будет официально закреплен особый статус учителей.

Президент России заверил, что грядущие выборы пройдут в честной и конкурентной борьбе. А одним из преимуществ «Единой России» станет то, что ее члены и сторонники не занимались популизмом и не строили свою работу на невыполнимых обещаниях ради рейтингов. Он поблагодарил представителей партии за вклад в развитие страны, работу в парламенте и органах исполнительной власти и призвал не снижать, а наращивать темпы этой деятельности.

Владимир Путин обратил внимание на участие партии в реализации крупных социальных и экономических проектов, а также на ее содействие финансовой поддержке регионов, в том числе благодаря решению о сроках погашения бюджетных кредитов.

«Сегодня хотел бы поддержать еще одну вашу конкретную инициативу, которую считаю актуальной, — это признание особого статуса учителя в нашей стране. Закрепление такого статуса не должно быть формальным. Речь о дополнительной поддержке, о новых возможностях для профессионального роста тех, кто посвятил себя одной из самых уважаемых профессий. Соответствующие документы будут подписаны», — сказал Путин.

В пятерку лидеров общефедеральной части списка «Единой России» вошли Сергей Лавров, Сергей Собянин, Евгений Поддубный, Мария Львова-Белова и Владислав Головин.

Фото: er.ru.

«Единая Россия» определилась с первой пятеркой, Медведева в списке нет.

Ярким и содержательным получилось выступление председателя партии и заместителя председателя Совета безопасности страны Дмитрия Медведева. Он в своей искрометной манере, не стесняясь в выражениях, отозвался о киевском режиме и врагах России.

«Наши воины на передовой с оружием в руках противостоят ненавистникам России — тем ублюдкам, в которых выродилась мораль и ценностные ориентиры», — заявил Медведев.

По его словам, западная цивилизация веками наживалась на колониальной эксплуатации и геноциде народов по всему миру. Еще одним подтверждением этого становится поддержка антинародного фашистского киевского режима, которая ведет к распаду украинского государства.

Председатель партии объявил пятерку лидеров общефедеральной части списка «Единой России» на ближайших выборах. В нее вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, Герой России, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный, Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова и Герой России, глава «Юнармии» Владислав Головин. Интересно, что самого Медведева в этом списке не оказалось — впрочем, как и пять лет назад.

В выборах в Госдуму от «Единой России» в РТ будут участвовать 19 человек, в том числе и действующие депутаты, которые накануне приняли участие в съезде партии.

Фото: © страница ВКонтакте Альфии Когогиной.

У Татарстана 13 кандидатов по партийному списку и шесть одномандатников.

Были объявлены полные списки тех, кого партия собирается выдвинуть в депутаты на ближайших выборах. У Татарстана 13 претендентов по партийному списку. Его возглавил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Также в этот список вошли:

депутат Госдумы от РТ Айдар Метшин;

депутат Госдумы от РТ Максим Топилин;

депутат Госдумы от РТ Руслан Гаджиев;

депутат Госдумы от РТ Ирек Богуславский;

депутат Госдумы от РТ Рустам Калимуллин;

депутат Госдумы от РТ Анатолий Иванов;

Герой России, помощник Раиса РТ Александр Лапин;

министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова;

начальник Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов;

депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев;

депутат Госсовета РТ Иван Егоров;

член Общественной палаты РФ Ольга Павлова.

В одномандатных округах за победу поборются:

депутат Госдумы от РТ Илья Вольфсон;

депутат Госдумы от РТ Олег Морозов;

депутат Госдумы от РТ Альфия Когогина;

депутат Госдумы от РТ Марат Нуриев;

первый замдиректора технополиса «Химград» Алексей Грушин;

глава Азнакаевского района РТ Марсель Шайдуллин.

Все в этом списке — победители праймериз, поэтому партия не стала добавлять в список кандидатов «от себя», как это было в прошлый раз с Гаджиевым и Богуславским. В этом году они оба также среди победителей предварительного голосования.

Фарид Мухаметшин: «Нам идут посылы о том, что два места нужно сократить, потому что появились новые регионы».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ».

Татарстан рискует потерять два места в Госдуме.

В нынешнем созыве Госдумы Татарстан представляют 15 депутатов, 14 из которых — от «Единой России». Республика, само собой, хочет это количество сохранить, однако может лишиться двух мест. Об этом журналистам сообщил почетный Председатель Госсовета РТ, секретарь «Единой России» в Татарстане Фарид Мухаметшин.

«Мы поставили задачу представительство Татарстана в Госдуме сохранить, но нам идут посылы о том, что два места нужно сократить, потому что появились новые регионы Российской Федерации», — сказал он, добавив, что Татарстан пользуется большим авторитетом в Госдуме.

Мухаметшин выразил уверенность, что на сентябрьских выборах избиратели поддержат кандидатов от «Единой России».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ».

Олег Морозов рассказал, от чего зависит благосостояние Нижнекамска.

Кандидаты в депутаты охотно общались с журналистами «в кулуарах», делясь своими мыслями по поводу ближайшей пятилетки. В беседе с «Татар-информом» депутат Олег Морозов, избранный по Нижнекамскому одномандатному округу и претендующий на переизбрание, подчеркнул, что от того, кого партия большинства отрядит на выборы, во многом зависит судьба страны на ближайшие годы. А также рассказал, от чего зависит благополучие города, интересы которого он представляет в парламенте.

«Благополучие Нижнекамска зависит от благополучия Татарстана и России. Будет расти российская экономика, снижаться ключевая ставка, развиваться бизнес, будет больше и бюджет проектов. А Нижнекамск, как столица нефтехимии, будет бенефициаром», — заявил собеседник агентства.

По словам Морозова, свою программу он формирует на основе запросов граждан. Вскоре состоится его встреча с работниками «Нижнекамскнефтехим», от которой он ждет большого количества наказов.

Анатолий Иванов предложил свой вариант реализации замороженных российских активов.

Интересной идеей законопроекта поделился с «Татар-информом» Анатолий Иванов, который также претендует на переизбрание.

«30 триллионов [рублей], которые заморожены сейчас на Западе, — они заработаны в России, просто там хранятся. Я бы эти деньги перевыпустил окрашенными и направил их на производства, на развитие сельского хозяйства, строительство дорог и так далее. Если эти деньги будут подконтрольными государству, то они не приведут к всплеску инфляции», — уверен Иванов.

По его словам, в сегодняшних условиях промышленность и малый и средний бизнес страны очень нуждаются в деньгах, и такая помощь была бы для них очень своевременной.

Айдар Метшин: «Этот созыв Госдумы много времени посвятил вопросу поддержки участников СВО».

Большая часть работы текущего созыва Госдумы была связана с задачей поддержки участников специальной военной операции и восстановления новых регионов, отметил в беседе с агентством Айдар Метшин.

«Это специфика нашей Думы. Создание всех условий для обеспечения социальных выплат, пособий, гарантий, которые определены государством. И это незыблемо. Это бюджет, безусловно, непростой, в неизвестных условиях. Это — основные базовые вопросы, которые были, есть и должны быть», — сказал Метшин.

Говоря о будущем созыве Госдумы, депутат отметил, что его специфику покажет время. Вместе с тем, по его мнению, основным ориентиром должна стать работа над повышением качества жизни граждан. Метшин пояснил, что речь идет не только о решении текущих задач, но и о принятии решений, которые будут отвечать запросу россиян на более высокий уровень жизни.

Из ближайших приоритетов это, конечно, топливный вопрос.

«Вопрос топлива обязательно должен быть в повестке. Если возникнут вопросы с ценообразованием, качеством или нехваткой, то нам нужно будет срочно реагировать на это. Тема будет предметом обсуждения, это очень чувствительный вопрос для граждан. Нужно начинать уже сейчас», — отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в России уже создан и реализуется ряд мер, направленных на решение этого вопроса. Главное сейчас не дать противнику добиться его цели — создать раскол в российском обществе.

Фото: er.ru.

Максим Топилин рассказал о расширении ОЭЗ «Зеленая долина».

Правительство России одобрило масштабное расширение третьей особой экономической зоны в Татарстане «Зеленая долина», рассказал «Татар-информу» Максим Топилин.

По его словам, решение было принято 26 июня на заседании правительственной комиссии под руководством вице-премьера РФ Александра Новака. Расширение связано с созданием нового кластера, ориентированного на импортозамещение в сфере нефтепереработки, глубокой переработки сырья и развития биотехнологий.

Топилин отметил, что благодаря расширению в ОЭЗ планируется привлечь почти 300 млрд рублей дополнительных инвестиций в течение нескольких лет.

По мнению депутата, проект станет важным этапом в развитии биотехнологий и производства новых видов химической продукции. Он подчеркнул, что это может стать революционным шагом для экономики Татарстана с точки зрения ее диверсификации — на фоне сложной ситуации на нефтяных рынках особенно важно развивать проекты глубокой переработки сырья, внедрять новые технологии и выпускать продукцию, которой пока недостаточно на российском рынке. По словам Топилина, это создаст новые точки роста экономики и станет основой для повышения благосостояния жителей республики.

Татьяна Ларионова: «Стране нужны такие лидеры, как Александр Лапин».

На съезд приехали и те, кто последние пять лет работал в Государственной Думе, но решил не переизбираться на новый срок.

«Я решила вернуться в Татарстан полноценно. Мне кажется очень правильным, что среди тех, кто будет претендовать на место депутатов на выборах в сентябре, много участников СВО. Например, от Татарстана — Александр Лапин. Это генерал, который прошел очень сложный патриотический путь. Такие лидеры нужны в партии и в Думе. Радуюсь и за коллег, которые решили переизбираться на новый срок», — поделилась с «Татар-информом» Татьяна Ларионова.

По ее словам, последние пять лет получились очень продуктивными для депутатов из Татарстана, которые всегда пользовались большим авторитетом.

Ларионова подвела итоги и своего пребывания в Госдуме. По ее словам, одним из главных достижений стало способствование включению обсерваторий имени Энгельгардта в список наследия ЮНЕСКО, а также налаживание масштабной работы, направленной на поддержку семьи.

Второй этап XXIII съезда «Единой России» пройдет 22 августа. На нем будет обсуждаться Народная программа партии.

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