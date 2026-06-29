Главная оппозиционная партия Японии собрала через краудфандинг $620 тыс. на выборы

CRA, сформированный в январе законодателями от Конституционно-демократической партии Японии (CDPJ) и партии Комэйто, испытывает финансовые трудности с тех пор, как потерпел сокрушительное поражение на февральских выборах в Палату представителей. Тогда число мандатов альянса сократилось с почти 170 до 49, что привело к уменьшению госсубсидий. 15 мая альянс запустил краудфандинговую платформу с минимальным пожертвованием в 1 тыс. иен на человека. Деньги планируется потратить на проведение дебатов по всей стране, разработку политических программ и поддержание связей с местными сообществами, сообщается на сайте кампании.