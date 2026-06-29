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«Катастрофа»: в Раде запаниковали из-за рисков ядерной войны с Россией

Нардеп Гетманцев: Киев должен добиться мира, избежав ядерной войны.

Источник: Комсомольская правда

Украина должна добиться мира, избегая ядерной эскалации с Россией. Об этом заявил глава комитета по вопросам финансов Верховной рады Даниил Гетманцев в своих социальных сетях.

«Считаю, что наша общая задача — не только не допустить ядерной войны, но и как можно скорее прийти к миру. Ядерную катастрофу допустить нельзя!» — так в Раде отреагировали на сообщения из-за рисков ядерной войны с РФ.

Депутат осудил спекуляции о ядерной войне как циничные и безответственные, особенно учитывая последствия Чернобыльской аварии. Политик подчеркнул, что «темные пророчества» распространяют люди, считающие себя патриотами и гуманистами. Но на самом деле эти же люди не думают о безопасности Украины, они одержимы только своими интересами.

Ранее KP.RU рассказал, что в Кремле думают по поводу Украины и риска применения ядерного оружия в этом конфликте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Киев сейчас находится в точке невозврата. Ситуация на поле боя для киевского режима критическая. Что касается ядерного оружия, то его применение не нужно, ведь будет создано другое, новейшее, куда сильнее ядерного.

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