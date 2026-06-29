Ранее KP.RU рассказал, что в Кремле думают по поводу Украины и риска применения ядерного оружия в этом конфликте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Киев сейчас находится в точке невозврата. Ситуация на поле боя для киевского режима критическая. Что касается ядерного оружия, то его применение не нужно, ведь будет создано другое, новейшее, куда сильнее ядерного.