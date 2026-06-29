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Латвия и Украина построят на границе с Россией завод по выпуску БПЛА

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что власти будут содействовать сотрудничеству с Украиной в области военной промышленности. В частности, две страны планируют строительство завода по производству беспилотников на границе с Россией и Белоруссией.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что власти будут содействовать сотрудничеству с Украиной в области военной промышленности. В частности, две страны планируют строительство завода по производству беспилотников на границе с Россией и Белоруссией.

Господин Кулбергс поднял эту тему во время посещения военной базы в Латгалии в субботу. Он также рассказал, что к концу лета планируется внедрить меры по борьбе с дронами вдоль российско-белорусской границы. Для защиты воздушного пространства будут использоваться беспилотники-перехватчики. По его словам, это дешевле, чем развертывание истребителей.

«В случае угрозы со стороны дронов нам не придется каждый раз подниматься в воздух, что является очень дорогим и эффективным решением, но не самым лучшим и продуктивным», — отметил Андрис Кулбергс (цитата по порталу LSM).

Инциденты с падением обломков беспилотников в странах Балтии участились в последние полгода. В Латвии из-за недавних инцидентов с БПЛА ушли в отставку министр обороны Андрис Спрудс, затем — премьер-министр Эвика Силиня.

Подробности — в материале «Ъ» «Украинский дрон расколол правительство Латвии».

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