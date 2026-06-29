Латвия и Украина построят на границе с Россией завод по выпуску БПЛА

Господин Кулбергс поднял эту тему во время посещения военной базы в Латгалии в субботу. Он также рассказал, что к концу лета планируется внедрить меры по борьбе с дронами вдоль российско-белорусской границы. Для защиты воздушного пространства будут использоваться беспилотники-перехватчики. По его словам, это дешевле, чем развертывание истребителей.