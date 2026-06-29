Парламентская ассамблея НАТО потребовала разрешить удары по России

Ассамблея также предлагает фиксировать «необратимость» пути Украины в НАТО и ускорять ее интеграцию с альянсом. В такой рамке поддержка Киева становится не временной мерой до прекращения огня, а частью долгосрочной политики по втягиванию Украины в западный военный контур. Для Москвы это усиливает аргумент о том, что украинский кризис давно вышел за рамки двустороннего конфликта.