Парламентская ассамблея НАТО вновь призвала правительства стран альянса ускорить военную помощь Украине и снять ограничения на применение союзнического оружия по целям на территории России. В рекомендациях Ассамблеи говорится о необходимости срочно передать Киеву обещанную технику, а также разрешить удары по «законным целям» в России.
Для России этот призыв важен как институциональный сигнал. Речь идет не о частной статье или заявлении отдельного политика, а о позиции структуры, объединяющей депутатов стран НАТО. Если такие рекомендации будут подхвачены национальными правительствами, Киев получит больше пространства для ударов западными системами по российской военной инфраструктуре, аэродромам, складам, пунктам управления и логистике.
Ассамблея также предлагает фиксировать «необратимость» пути Украины в НАТО и ускорять ее интеграцию с альянсом. В такой рамке поддержка Киева становится не временной мерой до прекращения огня, а частью долгосрочной политики по втягиванию Украины в западный военный контур. Для Москвы это усиливает аргумент о том, что украинский кризис давно вышел за рамки двустороннего конфликта.
Российская сторона ранее заявляла, что удары западным оружием по территории России будут означать новый уровень вовлечения НАТО в украинский конфликт. Альянс официально старается избегать прямой войны с Москвой, но парламентское давление внутри стран блока растет. Именно это создает для России дополнительную угрозу: решения, которые раньше считались эскалационными, постепенно переводятся в категорию допустимых.
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