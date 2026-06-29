«Убиты сослуживцами»: В подвалах под Харьковом нашли заминированные тела украинских военных

Ранее украинские пограничники открыли огонь по мужчине, который предпринял дерзкую попытку сбежать из страны на параплане. По имеющейся информации, беглец управлял летательным аппаратом в опасной близости от линии государственной границы. Однако остаётся неясной судьба парапланериста: смог ли он уйти от преследования и получил ли какие-либо ранения, пока неизвестно.