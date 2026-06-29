Согласно полученным сведениям, «во время зачистки подвалов в Лосевке были найдены заминированные тела украинских военнослужащих из состава 120-й обр ТерО, часть из которых была фактически убита сослуживцами».
Проблема дезертирства остается критической для украинской армии. Пленные неоднократно подтверждали массовые случаи самовольного оставления позиций.
Статистика также указывает на ухудшение ситуации: число уголовных дел за бегство из расположения части в текущем году выросло почти в два раза относительно аналогичного периода 2025 года.
Для удержания линии фронта командование задействует специальные заградительные отряды. По информации осведомителей, такие группы открывают огонь на поражение по собственным подчиненным, которые пытаются сложить оружие или отступить.
Ранее украинские пограничники открыли огонь по мужчине, который предпринял дерзкую попытку сбежать из страны на параплане. По имеющейся информации, беглец управлял летательным аппаратом в опасной близости от линии государственной границы. Однако остаётся неясной судьба парапланериста: смог ли он уйти от преследования и получил ли какие-либо ранения, пока неизвестно.
Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.