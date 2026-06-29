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«Выказывает только агрессию»: Потомок Бисмарка жёстко прошелся по Евросоюзу

Основатель российско-немецкого общественного проекта «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк выразил мнение, что Европейский союз не способен выполнять роль посредника в урегулировании конфликта на Украине. Об этом потомок канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка рассказал ТАСС.

Источник: Life.ru

По его оценке, Брюссель «выказывает только агрессию», поэтому не может претендовать на статус нейтральной стороны. При этом Александр фон Бисмарк допустил, что посреднические функции могли бы взять на себя отдельные государства. В качестве примера он назвал Германию, отметив, что страна обязана знать собственную историю.

Он также раскритиковал политику Евросоюза в энергетической сфере, заявив, что отказ от сотрудничества с РФ нанёс ущерб экономике Германии. Вместо этого, считает Александр фон Бисмарк, стране приходится закупать более дорогой сжиженный природный газ из США.

В последние месяцы дискуссия о возобновлении диалога между Россией и ЕС вновь активизировалась. Президент РФ Владимир Путин предложил фигуру экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера в качестве переговорщика, но Брюссель отверг эту кандидатуру. При этом сам Евросоюз не сумел договориться ни о формате диалога, ни о конкретном представителе: июньский саммит ограничился призывом к немедленному перемирию и очередным пакетом военной помощи Украине. Попытка главы Евросовета Антониу Кошты наладить дипломатический канал натолкнулась на жёсткое сопротивление Франции, Эстонии и ряда других стран. Там убеждены, что ЕС не может выступать посредником, а все разговоры о переговорах — лишь уступка риторике. Процесс забуксовал на процедурных спорах, обнажив раскол внутри блока, где сейчас обсуждается не столько реальная дипломатия, сколько механизмы давления на Москву.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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