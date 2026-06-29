«Выказывает только агрессию»: Потомок Бисмарка жёстко прошелся по Евросоюзу

В последние месяцы дискуссия о возобновлении диалога между Россией и ЕС вновь активизировалась. Президент РФ Владимир Путин предложил фигуру экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера в качестве переговорщика, но Брюссель отверг эту кандидатуру. При этом сам Евросоюз не сумел договориться ни о формате диалога, ни о конкретном представителе: июньский саммит ограничился призывом к немедленному перемирию и очередным пакетом военной помощи Украине. Попытка главы Евросовета Антониу Кошты наладить дипломатический канал натолкнулась на жёсткое сопротивление Франции, Эстонии и ряда других стран. Там убеждены, что ЕС не может выступать посредником, а все разговоры о переговорах — лишь уступка риторике. Процесс забуксовал на процедурных спорах, обнажив раскол внутри блока, где сейчас обсуждается не столько реальная дипломатия, сколько механизмы давления на Москву.