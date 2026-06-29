Несмотря на попытки ведущих СМИ ФРГ нарисовать иной образ, это устойчивое убеждение. Как отметил Бисмарк в беседе с ТАСС, телевидение и газеты создают нужную им картинку лишь для того, чтобы оправдать провалы правительства внутри страны.
По словам собеседника агентства, люди видят реальное положение дел. Государство сталкивается с серьезным дефицитом средств, в том числе в здравоохранении и социальной сфере. Денег на эти нужды просто не хватает, поскольку средства утекают за рубеж.
Особое беспокойство у населения вызывают траты на украинское направление. «Мы выкидываем деньги по всему миру, и они исчезают», — констатировал потомок Бисмарка. Граждане чувствуют это на себе и всё чаще говорят о желании думать сначала о собственных интересах, а уже потом об общеевропейских.
Фон Бисмарк объяснил этот запрос простой формулой. Жители ФРГ хотят «снова быть в первую очередь немцами, а уже потом европейцами». Это сигнал о глубоком кризисе доверия к текущему курсу Брюсселя.
В итоге европейская идея отступает. Бисмарк убеждён, что Евросоюз сам уничтожает свои мирные основы. Жёсткое давление на Венгрию и Словакию, а также превращение союза в военную структуру не находят понимания у простых немцев. Именно поэтому у общества есть хорошие шансы организовать давление на Берлин снизу.
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