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Нас не обмануть: Потомок Бисмарка рассказал о реальном отношении немцев к России

Более 70% граждан Германии не считают Россию врагом и не испытывают страха. Такие данные привел Александр фон Бисмарк, потомок первого канцлера Германской империи и основатель проекта «Бисмарк-диалог».

Источник: Life.ru

Несмотря на попытки ведущих СМИ ФРГ нарисовать иной образ, это устойчивое убеждение. Как отметил Бисмарк в беседе с ТАСС, телевидение и газеты создают нужную им картинку лишь для того, чтобы оправдать провалы правительства внутри страны.

По словам собеседника агентства, люди видят реальное положение дел. Государство сталкивается с серьезным дефицитом средств, в том числе в здравоохранении и социальной сфере. Денег на эти нужды просто не хватает, поскольку средства утекают за рубеж.

Особое беспокойство у населения вызывают траты на украинское направление. «Мы выкидываем деньги по всему миру, и они исчезают», — констатировал потомок Бисмарка. Граждане чувствуют это на себе и всё чаще говорят о желании думать сначала о собственных интересах, а уже потом об общеевропейских.

Фон Бисмарк объяснил этот запрос простой формулой. Жители ФРГ хотят «снова быть в первую очередь немцами, а уже потом европейцами». Это сигнал о глубоком кризисе доверия к текущему курсу Брюсселя.

В итоге европейская идея отступает. Бисмарк убеждён, что Евросоюз сам уничтожает свои мирные основы. Жёсткое давление на Венгрию и Словакию, а также превращение союза в военную структуру не находят понимания у простых немцев. Именно поэтому у общества есть хорошие шансы организовать давление на Берлин снизу.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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