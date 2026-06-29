Особое беспокойство у населения вызывают траты на украинское направление. «Мы выкидываем деньги по всему миру, и они исчезают», — констатировал потомок Бисмарка. Граждане чувствуют это на себе и всё чаще говорят о желании думать сначала о собственных интересах, а уже потом об общеевропейских.