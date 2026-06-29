Пошлины для мигрантов и доступ к счетам детей: с июля в силу вступают новые законы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в мессенджере Макс о новых законах, вступающих в силу с июля 2026 года. Они касаются борьбы с мошенничеством и усиления контроля за мигрантами.
В сфере противодействия мошенникам банки и микрофинансовые организации (МФО) получат доступ к данным всех бюро кредитных историй для предотвращения преступлений. Родители смогут получать выписки по счетам и вкладам детей.
В части миграционного контроля с 10 и 21 июня вступили в силу законы об административной и уголовной ответственности за уклонение от медосвидетельствования и подделку документов о состоянии здоровья. С июля существенно вырастут пошлины.
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