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Пошлины для мигрантов и доступ к счетам детей: с июля в силу вступают новые законы

Володин анонсировал новые законы о мошенниках и мигрантах с июля.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в мессенджере Макс о новых законах, вступающих в силу с июля 2026 года. Они касаются борьбы с мошенничеством и усиления контроля за мигрантами.

В сфере противодействия мошенникам банки и микрофинансовые организации (МФО) получат доступ к данным всех бюро кредитных историй для предотвращения преступлений. Родители смогут получать выписки по счетам и вкладам детей.

В части миграционного контроля с 10 и 21 июня вступили в силу законы об административной и уголовной ответственности за уклонение от медосвидетельствования и подделку документов о состоянии здоровья. С июля существенно вырастут пошлины.

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