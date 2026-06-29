Власти Севастополя и Ростовской области рассказали об отражении атак БПЛА

Севастополь регулярно подвергается украинским атакам. Так, в ночь на 26 июня там сбили почти 70 беспилотников. В тот же день Развожаев и глава Крыма Сергей Аксенов объявили о введении в обоих регионах режима чрезвычайной ситуации. Губернатор Севастополя объяснил меры необходимостью решения «вопросов экономического характера».