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Власти Севастополя и Ростовской области рассказали об отражении атак БПЛА

В небе над Севастополем сбили два украинских беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РБК

В небе над Севастополем сбили два украинских беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Дроны были перехвачены в районе Северной стороны.

Средства ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать налет. Развожаев призвал жителей города сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

С начала суток в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу. На момент подготовки этого материала угроза продолжает действовать.

Между тем глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении беспилотников над Тарасовским и Зерноградским районами, а также над Каменском-Шахтинским. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Информация уточняется.

Севастополь регулярно подвергается украинским атакам. Так, в ночь на 26 июня там сбили почти 70 беспилотников. В тот же день Развожаев и глава Крыма Сергей Аксенов объявили о введении в обоих регионах режима чрезвычайной ситуации. Губернатор Севастополя объяснил меры необходимостью решения «вопросов экономического характера».

Ростовская область также неоднократно сталкивалась с налетами беспилотников. Накануне средства ПВО перехватили в небе над регионом 20 дронов.

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