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Путин рассказал, о чем говорил с Лукашенко на Валдае

Путин раскрыл, о чем говорил с Лукашенко на Валдае.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину рассказал, о чем говорил с президентом Беларуси Александром Лукашенко на Валдае.

Напомним, что переговоры президентов двух стран проходили тет-а-тет в пятницу, 26 июня, продолжилось общение и 27 июня.

По словам президента России, с президентом Беларуси они общались больше суток в неформальной обстановке:

— Не только вдвоем, но и втроем. Я пригласил председателя правительства России Мишустина Михаила Владимировича. Мы обсуждали, прежде всего, вопросы экономического характера, взаимодействие в разных областях: в энергетике, и в промышленности, и в других сферах. Говорили о гуманитарном сотрудничестве.

Как подчеркнул Владимир Путин, Россия благодарна Александру Лукашенко за предпринимаемые им усилия. Особенно по решению гуманитарных вопросов, в частности обмена военнопленных (очередной раунд обмена между Россией и Украиной прошел в Беларуси 26 июня).

Президент Российской Федерации напомнил о переговорах с Украиной, которые начинались в Минске в 2022 году. Затем, по предложению украинской стороны, отметил он, переговоры были перенесены в Стамбул:

— Но в Минске же были заключены соглашения по урегулированию взаимоотношений между Киевом и Донецком (в 2015 году. — Ред.).

Путин допустил возможность проведения мирных переговоров по Украине в Беларуси:

— Знаю позицию Александра Григорьевича, он готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами.

Также президент России сообщил, что звучащие со стороны Киева угрозы в адрес Беларуси не вызывают у Александра Лукашенко паники.

Ранее Александр Лукашенко озвучил детали встречи с представителями Зеленского: «Не надо пытаться в морду ударить».

Тем временем Лукашенко предупредил, что будет с украинским конфликтом, если втянуть Минск.

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