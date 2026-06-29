Путин рассказал, о чем говорил с Лукашенко на Валдае

— Не только вдвоем, но и втроем. Я пригласил председателя правительства России Мишустина Михаила Владимировича. Мы обсуждали, прежде всего, вопросы экономического характера, взаимодействие в разных областях: в энергетике, и в промышленности, и в других сферах. Говорили о гуманитарном сотрудничестве.