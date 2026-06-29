ВС РФ уничтожили украинский опорный пункт, расположенный в Запорожской области

Минобороны России заявило, что в Запорожской области российскими войсками был уничтожен опорный пункт ВСУ, располагавшийся в лесополосе.
Разведывательный расчет БПЛА отправил информацию об опорном пункте артиллеристам, которые уничтожили цель, сказали в российском оборонном ведомстве. Удар ослабил возможности ВСУ по удержанию позиций.
30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. До этого в них прошли референдумы. Российские власти неоднократно подчеркивали, что статус регионов РФ обсуждению не подлежит. 4 июня 2026 года президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ контролируют 80 процентов территории Запорожской области, 85 процентов территории ДНР и всю территорию ЛНР. По словам российского президента, «нет места, где бы не было наступления ВС РФ в СВО».
30 августа 2025 года руководитель Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сказал, что российские войска освободили 76 процентов Херсонской области.
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