В Раде испугались ядерной войны с Россией и призвали к урегулированию конфликта

«Считаю, что наша общая задача — не только не допустить ядерной войны, но и как можно скорее прийти в мир. Ядерную катастрофу допустить нельзя!» — написал он.
Резкой критике со стороны политика подверглись публичные рассуждения о возможности такой эскалации. Подобную риторику он счёл безответственной. Особое внимание депутат обратил на опыт Чернобыля. Он напомнил, что последствия крупнейшей техногенной аварии до сих пор ощущаются спустя десятилетия. На этом фоне обсуждение потенциальной ядерной войны, по его мнению, выглядит циничным и неуместным.
«Эти “тёмные пророчества”, без всяких сомнений, провозглашают в эфир люди, видимо, считающие себя патриотами, украинцами, возможно, даже гуманистами», — отметил политик.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил появление принципиально новых средств поражения, которые по своим возможностям смогут приблизиться к ядерному оружию. Представитель Кремля отметил, что стремительное развитие технологий способно привести к созданию систем, не относящихся к ядерному арсеналу, но обладающих сопоставимым разрушительным потенциалом.
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