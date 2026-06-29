В Раде испугались ядерной войны с Россией и призвали к урегулированию конфликта

Резкой критике со стороны политика подверглись публичные рассуждения о возможности такой эскалации. Подобную риторику он счёл безответственной. Особое внимание депутат обратил на опыт Чернобыля. Он напомнил, что последствия крупнейшей техногенной аварии до сих пор ощущаются спустя десятилетия. На этом фоне обсуждение потенциальной ядерной войны, по его мнению, выглядит циничным и неуместным.