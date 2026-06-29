В Подмосковье объявили ракетную опасность

В Московской области объявили ракетную опасность, об этом сообщает РСЧС региона в «Максе».
Там также предупредили о возможных перебоях мобильного интернета.
«Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге», — говорится в сообщении.
Московский аэропорт Внуково в телеграм-канале сообщил, что принимает и отправляет самолеты по согласованию из-за «временных ограничений на использование воздушного пространства». Через некоторое время ограничения на полеты отменили.
О ракетной опасности также сообщили власти Тульской, Липецкой и Орловской областей.
Вечером в Подмосковье была объявлена беспилотная опасность.
На этой неделе в Московской области дважды вводили режим ракетной опасности — 23 и 25 июня.
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