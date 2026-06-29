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Трамп назвал коммунизм главной угрозой США после 11 сентября

Коммунизм — главная угроза США, заявил американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Источник: РБК

Коммунизм — главная угроза США, заявил американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Коммунизм — величайшая угроза нашей стране со времен Первой мировой войны, Второй мировой войны, Перл-Харбора или 11 сентября!», — написал он.

Ранее, писал The Guardian, Трамп обвинил радикальных левых в стремлении изменить традиционный американский образ жизни, включая отношение к религии и общественным ценностям. Тогда же он назвал коммунизм самой большой угрозой для США с момента их основания 250 лет назад.

Трамп также заявил, что коммунизм «легко продать», поскольку он обещает бесплатное жилье, еду и другие блага. Говоря об этом, республиканец пошутил, что был бы «величайшим коммунистом в истории», однако в таком случае страну ждал бы скорый крах. «Все будут страдать или умрут. Так и будет», — добавил он.

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