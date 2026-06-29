Трамп назвал коммунизм главной угрозой США после 11 сентября

Трамп также заявил, что коммунизм «легко продать», поскольку он обещает бесплатное жилье, еду и другие блага. Говоря об этом, республиканец пошутил, что был бы «величайшим коммунистом в истории», однако в таком случае страну ждал бы скорый крах. «Все будут страдать или умрут. Так и будет», — добавил он.