Афганистан сообщил о пострадавших и жертвах после атаки Пакистана

В минувшее воскресенье, с наступлением вечера, военно-воздушные силы Пакистана нанесли удары по афганским провинциям Пактия, Пактика и Кунар, что повлекло за собой потери среди гражданского населения. Об этом в понедельник заявил в своей публикации в социальной сети X официальный представитель верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед.
«Минувшей ночью Пакистан осуществил бомбардировки района Гиян в провинции Пактика, района Цамкани в провинции Пактия, а также района Маравар в провинции Кунар. Эти атаки привели к гибели и ранениям десятков мирных жителей, среди которых были женщины и дети», — говорится в заявлении Моджахеда.
В своем обращении пресс-секретарь охарактеризовал действия Исламабада как «трусливое, агрессивное и варварское преступление», выразив решительное осуждение этих событий.
Моджахед также напомнил, что 8 июня текущего года пакистанские ВВС уже наносили удары по жилым домам в провинциях Кунар, Хост и Пактика. Тогда в результате бомбардировок погибли 13 человек, включая 11 детей, а еще 14 женщин и детей получили различные ранения.
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