Всю Херсонскую область полностью или частично обесточило

Все округа Херсонской области полностью или частично остались без света, заявил глава региона Владимир Сальдо.
«Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — добавил он.
До этого, поздним вечером 28 июня, перебои с электроснабжением произошли в Запорожской области. Вскоре после сообщений об аварийных отключениях, затронувших «значительную» часть региона, губернатор Евгений Балицкий заявил об ударах по энергосистеме Запорожской области и повреждении объектов энергетики.
Работы по восстановлению электроснабжения были осложнены высокими рисками атак — в регионе была зафиксирована высокая активность дронов, работала ПВО.
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