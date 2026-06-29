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Всю Херсонскую область полностью или частично обесточило

Все округа Херсонской области полностью или частично остались без света, заявил глава региона Владимир Сальдо.

Источник: РБК

Все округа Херсонской области полностью или частично остались без света, заявил глава региона Владимир Сальдо.

«Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — добавил он.

До этого, поздним вечером 28 июня, перебои с электроснабжением произошли в Запорожской области. Вскоре после сообщений об аварийных отключениях, затронувших «значительную» часть региона, губернатор Евгений Балицкий заявил об ударах по энергосистеме Запорожской области и повреждении объектов энергетики.

Работы по восстановлению электроснабжения были осложнены высокими рисками атак — в регионе была зафиксирована высокая активность дронов, работала ПВО.

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