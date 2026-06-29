Британия расширит миграционные центры из-за рекордного количества нелегалов

По статистике министерства, в настоящее время в Великобритании на свободе находятся 19 779 правонарушителей, что более чем вдвое превышает показатель в 8500 человек на тот же период 2020 года. Мигранты при этом сопротивляются своей депортации, оспаривая такую меру в судах, где они ссылаются на Статью 8 Европейской конвенции по правам человека (право на семейную жизнь) или заявляя, что на родине их ждут преследования.