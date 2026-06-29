Ватикан обвинил Евросоюз в двойных стандартах по Украине и Ближнему Востоку

«Если страна является врагом, она осуждается как недемократическая. Но если она союзник, отсутствие свободы слова, прав человека или демократических ценностей игнорируется», — заявил он.
Кардинал заявил, что нормы международного права применяются избирательно. По его словам, отношение к тем или иным государствам зачастую зависит не от принципов, а от их статуса партнёра или противника. Отдельное внимание он уделил реакции на вооружённые противостояния в разных регионах мира. Фернандес отметил, что ограничения вводятся против одних государств, тогда как другие получают военную поддержку, несмотря на последствия своих действий.
По мнению представителя Святого престола, подобные противоречия свидетельствуют о том, что на первый план нередко выходят политические и экономические интересы. Также кардинал раскритиковал широкое толкование права на самооборону. Он предупредил, что концепция справедливой войны всё чаще используется для оправдания вооружённых кампаний вместо их предотвращения.
«Вместо того чтобы останавливать войны, это помогает оправдать их», — подчеркнул Фернандес, призвав отказаться от логики превентивных ударов.
Многие участники встречи поддержали идею пересмотра традиционного подхода к учению о справедливой войне. В завершение мероприятия папа Лев XIV заявил о намерении заново изучить церковную доктрину законной самообороны с учётом богословских и пастырских принципов.
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