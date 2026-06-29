Кардинал заявил, что нормы международного права применяются избирательно. По его словам, отношение к тем или иным государствам зачастую зависит не от принципов, а от их статуса партнёра или противника. Отдельное внимание он уделил реакции на вооружённые противостояния в разных регионах мира. Фернандес отметил, что ограничения вводятся против одних государств, тогда как другие получают военную поддержку, несмотря на последствия своих действий.