Новый премьер Латвии высказался о переговорах с Россией

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что время для переговоров Европы с Россией еще не настало, поэтому необходимо оказывать давление на Москву. Его слова приводит Euractiv.
Кулбергс заявил, что «не верит» в то, что мирное соглашение с Россией будет заключено. По мнению политика, европейским странам следует сосредоточиться не на поиске компромиссов, а на укреплении восточных рубежей Европы, чтобы исключить любые уязвимости.
«Мы должны иметь единый подход — только тогда не будет никаких нелепых идей… Прежде всего мы должны доверять себе. Мы должны продемонстрировать силу», — заявил он.
До этого Кулбергс анонсировал совместное с Украиной строительство завода по производству беспилотных летательных аппаратов на границе с Россией и Белоруссией.
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