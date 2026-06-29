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Новый премьер Латвии высказался о переговорах с Россией

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что время для переговоров Европы с Россией еще не настало, поэтому необходимо оказывать давление на Москву.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что время для переговоров Европы с Россией еще не настало, поэтому необходимо оказывать давление на Москву. Его слова приводит Euractiv.

Кулбергс заявил, что «не верит» в то, что мирное соглашение с Россией будет заключено. По мнению политика, европейским странам следует сосредоточиться не на поиске компромиссов, а на укреплении восточных рубежей Европы, чтобы исключить любые уязвимости.

«Мы должны иметь единый подход — только тогда не будет никаких нелепых идей… Прежде всего мы должны доверять себе. Мы должны продемонстрировать силу», — заявил он.

До этого Кулбергс анонсировал совместное с Украиной строительство завода по производству беспилотных летательных аппаратов на границе с Россией и Белоруссией.

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