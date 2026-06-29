Новый премьер Латвии высказался о переговорах с Россией

Кулбергс заявил, что «не верит» в то, что мирное соглашение с Россией будет заключено. По мнению политика, европейским странам следует сосредоточиться не на поиске компромиссов, а на укреплении восточных рубежей Европы, чтобы исключить любые уязвимости.