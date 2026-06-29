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Лукашенко прибыл в Китай и встретился с Си Цзиньпином в начале командировки в Азию

Лукашенко встретился с Си Цзиньпином в начале долгосрочной командировки в Азию.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Китай и встретился с главой КНР Си Цзиньпином в начале командировки в Азию. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китай. Президент Беларуси проводит встречу с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Лидеры двух стран продолжат свое общение за традиционным семейным обедом. Данный формат выходит далеко за рамки дипломатического протокола, является знаком особого личного доверия между Лукашенко и Си Цзиньпином.

Ранее глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал, что не нужно раздувать сенсации из-за длительной командировки Александра Лукашенко.

Тем временем президент России Владимир Путин рассказал, о чем говорил с президентом Беларуси Александром Лукашенко на Валдае.

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