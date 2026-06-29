Путин сменил прокуроров в четырех российских регионах

Президент России Владимир Путин назначил новых прокуроров Дагестана, Башкирии, Саратовской и Воронежской областей. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.
Согласно документу, прокурором Дагестана назначен Денис Авдеев, Башкирии — Иван Грибов, Саратовской области — Роман Пантелеев, Воронежской области — Сергей Филипенко. Все они назначены на пятилетний срок и освобождены от ранее занимаемых должностей.
Указ вступил в силу накануне, в день его подписания президентом.
Денис Авдеев родился в 1976 году в Самарской области. В органах прокуратуры служит с 2001 года, занимал руководящие должности в прокуратурах Самарской и Костромской областей, а также в Приволжской транспортной прокуратуре. С февраля 2023 года возглавлял Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.
Иван Грибов родился в 1975 году в Марийской АССР. В органах прокуратуры служит с 1997 года. Работал на различных должностях в Пензенской области, был первым заместителем прокурора Удмуртии и прокурором Псковской области. С апреля 2023 года возглавлял прокуратуру Владимирской области.
Роман Пантелеев родился в 1980 году. В органах прокуратуры служит с 2002 года. Работал в прокуратурах Камчатской и Челябинской областей, был первым заместителем прокурора Приморского края. С апреля 2023 года занимал должность прокурора Амурской области.
Сергей Филипенко родился в 1973 году в Челябинске. В органах прокуратуры служит с 1997 года. Работал в прокуратурах Челябинской, Костромской и Свердловской областей, с 2011 года возглавлял управление Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе. С октября 2016 года занимал должность прокурора Саратовской области.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».