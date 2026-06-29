Путин сменил прокуроров в четырех российских регионах

Денис Авдеев родился в 1976 году в Самарской области. В органах прокуратуры служит с 2001 года, занимал руководящие должности в прокуратурах Самарской и Костромской областей, а также в Приволжской транспортной прокуратуре. С февраля 2023 года возглавлял Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.